Milano, scritta anarchica: "Non sparate a salve, sparate a Salvini"

Di redazione Blogo.it giovedì 24 gennaio 2019

Il ministro: "Questo è odio, intolleranza e razzismo".

A Milano, in zona Ticinese, sul muro di una casa popolare in via Voltri è apparsa una scritta in stampatello blu: "Non sparate a salve, sparate a Salvini". La firma, in rosso, è il classico simbolo anarchico della "A" cerchiata.

La Digos e la Polizia di Stato hanno effettuato i loro rilievi e il dipartimento dell'antiterrorismo, guidato dal pm Alberto Nobili, si sta occupando del caso. La Digos produrre una propria relazione che aprirà un fascicolo d'indagine con le ipotesi di reato di imbrattamento e istigazione a delinquere.

Caso Diciotti, chiesta autorizzazione a procedere per Salvini. Il Ministro: "Sono pronto all'ergastolo" Chiesta l'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini in merito al caso Diciotti, archiviato dalla Procura di Catania a novembre. La richiesta arriva dal Tribunale dei Ministri

Prontamente il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha commentato. Prima l'ha fatta vedere in diretta Facebook, mentre dava la notizia della richiesta di autorizzazione a procedere contro di lui per il caso della nave Diciotti, e durante il video ha detto:

"Ho smesso di ridere, ho esaurito la pazienza. Adesso conto nelle forze dell'ordine che vadano a beccare questi deficienti, perché un conto è la critica politica, il confronto politico, in democrazia è bello suggerire, criticare, modificare, migliorare, bello il confronto tra idee diverse, ma queste non sono idee. Quando un coglione scrive 'Sparate a Salvini' su un muro non è bello"

Come sempre, questo tipo di episodi, dovuti a qualche mente malata che pensa che imbrattare i muri con scritte ignobili sia una buona idea, sono quelli che mandano a nozze Matteo Salvini, che non aspetta altro che una scusa per passare per "martire" per chiedere il sostegno dei suoi follower. E coglie anche occasione per attacchi alla sinistra, peraltro abbastanza insensati:

"E poi sicuramente ci sarà qualche professorone che magari lo giustifica pure perché, figurati, Salvini è brutto, cattivo, egoista e se lo merita. Sicuro che a sinistra c'è qualche mente debole che arriva a pensare queste cose. Mi spavento? No. Cambio modo di lavorare? No, anzi lavoro un giorno in più, lavoro un'ora in più, arresteremo un mafioso in più, uno spacciatore in più. Però per dirvi del clima di odio, di intolleranza, di razzismo. Questo sì che è odio, intolleranza e razzismo nei confronti di chi applica la legge"

Salvini ha anche condiviso la foto della scritta accompagnata dal suo commento: