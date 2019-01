Caso Diciotti, l'ANM riprende Salvini: "Dichiarazioni irrispettose verso i magistrati"

Di redazione Blogo.it giovedì 24 gennaio 2019

L'Associazione Nazionale Magistrati riprende il Ministro dell'Interno Matteo Salvini per le nuove dichiarazioni contro l'operato dei giudici dopo la richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti.

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha accolto le ultime novità sull'inchiesta che lo vede indagato in merito a quanto accaduto con la nave Diciotti nell'agosto scorso esattamente come aveva accolto i primi atti che gli erano stati consegnati: con una diretta su Facebook per mostrare le carte del tribunale di Catania e lanciare qualche affondo ai magistrati che si sono occupati della vicenda in questi ultimi mesi.

Lo aveva già fatto lo scorso anno, quando aveva ricevuto la notifica della sua iscrizione nel registro degli indagati e anche in quell'occasione l'Associazione Nazionale Magistrati era dovuta intervenire per difendersi dagli attacchi del vicepremier, chiedendo rispetto per la magistratura italiana. Quell'appello, a quanto pare, non era servito. Oggi Salvini è tornato a criticare il lavoro dei magistrati e l'ANM è tornata alla carica:

Le dichiarazioni odierne del Ministro dell'Interno, a commento della decisione del Tribunale dei Ministri di Catania, risultano irrispettose verso i colleghi nei toni di derisione utilizzati e nei contenuti, anche laddove fanno un parallelismo tra i tempi di redazione di un provvedimento giurisdizionale, come noto previsti dalla legge, e il funzionamento di un'azienda privata. Il rischio di una delegittimazione della magistratura, il cui operato viene fatto nel rispetto delle leggi dello Stato, è alto e va assolutamente evitato.

Salvini sa benissimo che non ci sarà alcuna conseguenza per lui - il Senato sarà chiamato a votare sull'autorizzazione a procedere che la maggioranza respingerà senza ombra di dubbio - ma ha comunque messo in piedi uno show di 15 minuti per ribadire la propria posizione e sottolineare quanto abbia agito nel giusto "in difesa della patria" e dei cittadini italiani, sminuendo però nei modi e nei toni il lavoro dei magistrati.

Ancora stavolta il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che dovrebbe richiamare Salvini al rispetto della magistratura, non è pervenuto.