Sea Watch, Minniti: "Un grande paese dimostra umanità". De Magistris: "Napoli porto aperto"

Di redazione Blogo.it venerdì 25 gennaio 2019

La Sea Watch con a bordo 47 migranti è ancorata da questa mattina a un miglio al largo si Siracusa, Minniti: "Dimostraimo umanità". De Magistris: "Porto Napoli aperto"

La Sea Watch 3 con a bordo 47 migranti è ancorata da questa mattina a un miglio al largo di Siracusa. L'ingresso in acque territoriali italiane è stato autorizzato, come ha spiegato la Guardia Costiera, per le cattive condizioni meteorologiche.

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini e quello delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli non sono intenzionati in ogni caso a cambiare politica. La nave della Ong non può sbarcare in un porto italiano: "Vada in Olanda" ha detto Toninelli mentre Salvini, che ora rischia il processo per sequestro di persona e abuso di potere sulla vicenda Diciotti, ha confermato il suo "porti chiusi".

Sul nuovo braccio di ferro che si sta per aprire sulla Sea Watch 3 interviene l'ex capo del Viminale Marco Minniti: "Non c'è alcuna emergenza. Sono 47 migranti, un grande Paese si fa carico di 47 migranti dimostrando umanità". Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris intanto fa sapere con un messaggio inviato alla Sea Watch che: "Il nostro porto è aperto" così come ieri aveva detto il primo cittadino di Palermo Leoluca Orlando.