Landini: "Per il governo i migranti sono il massimo pericolo, ma sono di più gli italiani costretti a emigrare"

Maurizio Landini è ufficialmente il nuovo segretario generale della CGIL e tra le sue prime decisioni c'è quella di affidare a chi lo ha preceduto, Susanna Camusso, il ruolo di ambasciatrice del sindacato nel mondo e dovrà anche occuparsi delle relazioni di genere.

Ieri sera Landini ha festeggiato la sua elezione nella sede Anpi di Bari con la presidente nazionale Carla Nespolo, mentre oggi ha visitato, sempre nel capoluogo pugliese, il centro di accoglienza per migranti e ha parlato con i giornalisti dicendo, a proposito della politica del governo Conte nei confronti dei profughi:

"Corriamo rischi di fascismo in Italia e abbiamo un governo che indica come massimo pericolo l'arrivo dei migranti mentre sono di più i nostri ragazzi costretti a emigrare per trovare un lavoro"