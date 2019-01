Papa Francesco: "I migranti sono i cristi di oggi. Assurdo identificarli come male sociale"

Di redazione Blogo.it sabato 26 gennaio 2019

Il discorso di Papa Francesco alla Giornata Mondiale della gioventù a Panama.

Nel corso della via Crucis con i giovani che stanno prendendo parte alla Giornata Mondiale della Gioventù a Panama, Papa Francesco, a Campo Santa Maria La Antigua, ha parlato dei più scottanti argomenti di attualità, come gli abusi commessi dai preti, i maltrattamenti sulle donne, la società consumistica, il bullismo e anche i migranti.

Su quest'ultimo tema, in particolare, il Pontefice ai circa 400mila ragazzi presenti ha detto che i migranti sono "i cristi dei nostri giorni" e che non si deve generalizzare "con la più assurda e irresponsabile condanna di identificare ogni migrante come portatore di male sociale".

Secondo Papa Francesco le società che vivono nell'abbondanza, ma si girano dall'altra parte davanti alle sofferenze e rispondono alle richieste di aiuto con "rifiuto, dolore e miseria" fanno indignare. Il Papa ha anche detto:

"Desideriamo essere una Chiesa che sostiene e accompagna, che sa dire: sono qui!, nella vita e nelle croci di tanti 'cristi' che camminano al nostro fianco"

E, a proposito di Chiesa, ha parlato anche degli abusi sui giovani commessi da parte di uomini che dicono di servire il Signore e che invece sono senza scrupoli. Tra gli altri mali che affliggono i giovani ci sono anche la droga, il bullismo e la perdita di speranza ed entusiasmo, l'incapacità di "sognare, creare e inventare il domani". Il Papa ha anche additato il "conformismo" come "una delle droghe più consumate del nostro tempo2.

Un altro tema che il Pontefice ha toccato è quello dello sfruttamento e della mancanza di rispetto nei confronti dei "popoli nativi, spogliati delle loro terre, di radici e cultura, facendo tacere e spegnendo tutta la sapienza che possono offrire". Panama, infatti, è un crogiolo di popolazioni indigene e per questo il tema è particolarmente sentito.