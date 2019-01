Beppe Grillo: "Lega-M5S connubio vincente, impedisce mercimonio della sofferenza"

Di redazione Blogo.it sabato 26 gennaio 2019

Il fondatore del MoVimento 5 Stelle ha rilasciato un'intervista ad "America Oggi".

Il fondatore del MoVimento 5 Stelle Beppe Grillo ha rilasciato un'intervista ad America Oggi, una di quelle interviste che si definirebbero in gergo "in ginocchio", in cui, cioè, l'intervistatore (Biagio Maimone) non fa assolutamente domande "scomode" all'intervistato. Grillo ha così avuto modo di toccare alcuni degli argomenti a lui più cari, come quello della democrazia diretta, sulla quale dice:

"La democrazia diretta… le dico una cosa, siamo sotto attacco perché viene descritta come una specie di legge del selvaggio west. La forza con cui attaccano il Reddito di Cittadinanza è un esempio: la demonizzazione a costo di insultare tutto il Paese come fosse un calderone di diavoletti furbi. Un atteggiamento elitario e francamente cattivo verso la gente, a cui guardano con la paranoia nel cuore"

A questo punto l'intervistatore ha parlato delle possibilità offerte dal web, ma senza far notare che l'Italia, secondo i dati Eurostat, è quartultima nell'Unione Europea per l'utilizzo di Internet.

Il passaggio dell'intervista più interessante è quello in cui Grillo parla del rapporto tra M5S e Lega e la politica sull'immigrazione del governo Conte:

"Senza restare insensibili al dolore umano dice lei, la questione dell’immigrazione è epocale… causata, innescata e diretta dalle menti più ciniche che si possano immaginare. Sia noi che la Lega intendiamo impedire questo mercimonio della sofferenza. Puoi fare come Minniti che ha bloccato il varco senza dirlo esplicitamente, per poi declamare i diritti umani come un bimbo che recita la poesia di natale. Oppure puoi fare come questo governo: impedire lo spaccio di false speranze e intanto ridiscutere tutta la questione a livello europeo. Il che significa anche graffiarsi un po’ con la Francia, che non resiste ai suoi istinti colonialisti"

E ha aggiunto, lanciando una frecciatina all'Unione Europea:

"Affrontare una questione del genere, che era stata spostata sull’Italia in accordo con chi ci ha preceduto in cambio di qualche aiutino, richiede anche una certa rudezza e assunzione di responsabilità. Oggi, le persone che non ne possono più di restare, ad esempio, nella dissanguata Africa perlomeno sanno come la vede l’Europa e quali sono le loro prospettive a fuggire verso l’Unione dei Divisi"

Poi, più nello specifico sul rapporto con la Lega di Matteo Salvini ha detto: