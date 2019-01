Venezuela, ultimatum dei leader europei a Maduro: "Elezioni o riconosciamo Guaidò"

Di redazione Blogo.it sabato 26 gennaio 2019

I presidenti di Francia, Germania e Spagna hanno un messaggio chiaro per Maduro: elezioni entro otto giorni in Venezuela o riconosceranno Guaidò

Il presidente francese Emmanuel Macron, quello spagnolo Pedro Sanchez e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno dato il loro ultimatum al presidente del Venezuela, Nicolas Maduro: elezioni "eque, libere, trasparenti e democratiche" entro otto giorni, oppure Francia, Spagna e Germania riconosceranno Juan Guaidò quale nuovo presidente. Il leader dell’opposizione si è auto dichiarato tale nei giorni scorsi, ottenendo subito il riconoscimento da parte di Usa e Canada, ma ora anche i presidente dei tre principali Paesi europei si sono accodati.

Venezuela: mercenari russi per difendere Maduro?

Intanto, secondo quanto riferisce un’inchiesta pubblicata venerdì da Reuters, negli ultimi giorni sarebbero giunti in Venezuela dei “contractors” russi, ovvero dei mercenari al soldo ti società militari private, con lo scopo di difendere il regime di Maduro dal possibile colpo di stato. L’inchiesta di Reuters si basa su diverse fonti che per ovvie ragioni non vengono rivelate e la stessa agenzia sostiene che sia il ministero Difesa russo sia il ministero dell’Informazione venezuelano si sono rifiutati di commentare la notizia. Il portavoce russo Dmitry Peskov, invece, a precisa domanda sulla possibile presenza di mercenari del suo Paese in Venezueal ha risposto: “Non abbiamo questa informazione”.