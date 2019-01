Conte: "Nessun piano per Italexit"

Di redazione Blogo.it sabato 26 gennaio 2019

In un’intervista rilasciata al quotidiano britannico The Times, il presidente del Consiglio ha ribadito che l’Italia vuole risolvere i propri problemi all’interno dell’UE

Quanto sta accadendo in Gran Bretagna non è ipotizzabile in Italia: lo conferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che in un’intervista rilasciata al quotidiano britannico The Times ha dichiarato: "Non c'è nessun piano per un Italexit, non c'è alcuna prospettiva, alcuna prospettiva in questo senso". Seppur considerato da più parti un esecutivo a “tendenze antieuropeiste”, nessuno nella maggioranza di governo ha intenzione di abbandonare l’UE: "L'Italia è determinata a risolvere i suoi problemi all'interno dell'Ue", ha ribadito Conte.

Salvini sull'Europa a Povera Patria

Ieri sera, ospite della trasmissione Povera Patria su Rai 2, lo stesso vicepremier Matteo Salvini ha ribadito che l’Italia ha riacquistato centralità all’interno dell’UE, prima abituata a chiamare il governo italiano solo per metterlo di fronte a “fatti compiuti”. L’Italia vuole rimanere nell’ambito europeo, mantenendo lo spirito critico che secondo la maggioranza ha portato fin qui il Bel Paese a riacquistare credito internazionale.