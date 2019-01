Tajani contro Salvini: "Suddito del M5S. Stacchi la spina al Governo"

Di redazione Blogo.it sabato 26 gennaio 2019

Ancora una volta Tajani ha attaccato frontalmente il Governo e Matteo Salvini

Ancora una volta Antonio Tajani ha attaccato frontalmente il Governo giallo-verde. Il Presidente del Parlamento Europeo ha parlato ai microfoni di 'Stasera Italia' su Rete4 ed ha puntato al bersaglio grosso, ovvero a Matteo Salvini. Secondo Tajani il leader della Lega sarebbe diventato subalterno al Movimento 5 Stelle: "Salvini compie un atto di sudditanza politica nei confronti dei 5 stelle quando accetta il no alla Tav o di stare dalla parte di Maduro, quando accetta il reddito di cittadinanza, quando fa tutto questo non fa quello che aveva promesso agli elettori in campagna elettorale".

Per Tajani - fin da subito contrario a questo Governo - Salvini dovrebbe chiudere questa esperienza governativa al più presto per non intaccare la fiducia dei suoi elettori: "Stacchi la spina al governo perché i 5 Stelle stanno bloccando scelte che stanno particolarmente a cuore alla Lega".

In realtà, è bene ricordarlo, al momento i sondaggi non sembrano dar ragione a Tajani visto che la Lega è data al 32-33% contro il 17% ottenuto nelle elezioni di marzo.