Papa Francesco e il discorso ai giovani: "Maria è l'influencer di Dio"

Papa Francesco prova ad avvicinarsi al linguaggio dei giovani di oggi e tira fuori una nuova definizione della Madonna: "Maria, la influencer di Dio". È così che l'ha chiamata questa notte, durante la Veglia presso il Campo San Juan Pablo II a Panama, dove si trova per la Giornata Mondiale della Gioventù 2019. Il Pontefice infatti ha detto:

"Senza alcun dubbio la giovane di Nazaret non compariva nelle ‘reti sociali’ dell’epoca, non era una influencer, però senza volerlo né cercarlo è diventata la donna che ha avuto la maggiore influenza nella storia"

Poi il Papa, sempre usando un linguaggio vicino al mondo digitale, ha detto che la strada di Maria è una vita che "non è una salvezza appesa 'nella nuvola' in attesa di venire scaricata, né una nuova 'applicazione' da scoprire o un esercizio mentale frutto di tecniche di crescita personale" e "neppure un tutorial con cui apprendere l'ultima novità":

"La salvezza che il Signore ci dona è un invito a partecipare a una storia d’amore che si intreccia con le nostre storie; che vive e vuole nascere tra noi perché possiamo dare frutto lì dove siamo, come siamo e con chi siamo"

Il Papa, sempre parlando del "sì" detto dalla Madonna, ha anche ammesso che non è facile dire "sì" alla vita quando si resta "senza lavoro, senza istruzione, senza comunità, senza famiglia" e poi ha aggiunto:

Il Papa ha anche spiegato:

"Lo sappiamo bene non basta stare tutto il giorno connessi per sentirsi riconosciuti e amati. Sentirsi considerato e invitato a qualcosa è più grande che stare ‘nella rete’. Significa trovare spazi in cui con le vostre mani, con il vostro cuore e con la vostra testa potete sentirvi parte di una comunità più grande che ha bisogno di voi e di cui anche voi avete bisogno"