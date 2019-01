Di Maio scrive un messaggio sul Giorno della Memoria, i follower replicano: "Ipocrita!"

"Da chi è alleato di Salvini ogni richiamo al ricordo ha un sapore di ipocrisia".

Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio oggi, a ora di pranzo, ha pubblicato sui suoi account social un messaggio per celebrare il Giorno della Memoria. Il capo politico del MoVimento 5 Stelle ha scritto:

"Oggi è una giornata importante in cui dedicarsi alla Memoria, ma dobbiamo ricordare tutti i giorni. Non dimenticare è un dovere, un monito per tutti noi.

Mi rivolgo soprattutto ai ragazzi che sono il nostro futuro e la nostra speranza. Pagine di storia come queste devono essere conosciute e tramandate. Leggetele e studiatele nei libri, ascoltate i racconti di chi ancora ricorda"

Un bel pensiero (espresso in un italiano un po' incerto), ma che non è piaciuto a moltissimi dei suoi follower, che lo hanno rimproverato e gli hanno dato dell'ipocrita. C'è chi ha scritto che "da chi è alleato di Salvini ogni richiamo al ricordo ha un sapore di ipocrisia", chi lo ha invitato a parlare "con il capitano che con l'arroganza e la violenza mediatica sta creando odio e razzismo", chi fa notare che "bisogna essere davvero ipocriti per parlare di 'giornata della Memoria' quando si volta la faccia dall’altra parte di fronte a un presente inumano, ammantato di chissà quali principi. Almeno dite a voi stessi chi siete. E, oggi, tacete".

C'è anche chi gli dà dell'"invertebrato" e lo invita a smettere di "scimmiottare Salvini" e chi pensa che anche questo periodo storico in futuro sarà ricordato come negativo e rimprovera a Di Maio: "State riscrivendo la storia anche in negativo. Un giorno ci sarà il giorno della memoria dei porti chiusi, dove cittadini con passaporto di serie C non venivano ammessi al mondo dove vivevano cittadini con passaporto di serie A".

Non sono ovviamente mancati i commenti di chi, invece, difende Di Maio, ma quelli negativi sono in netta maggioranza.