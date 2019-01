Meloni: "Di Maio si è confuso, Banfi doveva andare all’Unicef"

Di redazione Blogo.it domenica 27 gennaio 2019

Giorgia Meloni sulla scelta del governo di nominare Lino Banfi rappresentante dell’Italia alla Commissione dell’Unesco

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha parlato durante un comizio a Roseto degli Abruzzi della scelta del governo di indicare Lino Banfi quale rappresentate dell’Italia alla Commissione dell’Unesco. Da ore circola su alcune testate giornalistiche un’ipotesi che viene riportata alla folla dalla stessa parlamentare di Fdi: "Pare che Lino Banfi fosse in realtà destinato all'Unicef ma Di Maio, non avendo distinto tra Unicef e Unesco, avrebbe mandato Banfi nel posto sbagliato". La versione non è stata ancora né confermata né smentita dai diretti interessati, ma se si trattasse davvero di un errore, sarebbe quantomeno clamoroso.

Tra l’altro, l’Unicef non sarebbe stata proprio una novità per Banfi, che ha già collaborato il fondo dell’Onu per l’infanzia. Un’altra gaffe della maggioranza gialloverde che proprio per questa nomina ha già subito numerose critiche nei giorni scorsi?