Macron: "Salvini e Di Maio? L'Italia merita altri leader"

Di redazione Blogo.it domenica 27 gennaio 2019

La replica di Di Maio: "Se non siamo all’altezza, lo decidono gli italiani"

"Le parole di Di Maio e Salvini? Non hanno alcun interesse. Non risponderò; è la sola cosa che si aspettano. Il popolo italiano merita dei leader all’altezza della sua storia". Per la prima volta Emmanuel Macron ha commentato le accuse di Salvini e Di Maio ed ha preferito non entrare nel merito della questione, senza però nascondere il suo disprezzo nei confronti dei due vicepremier italiani.

A stretto giro è arrivata la replica di Luigi Di Maio, ospite questa sera a 'Non è L’Arena' su La7: "Se non siamo all’altezza, lo decidono gli italiani". Poi il leader dei 5 Stelle ha ribadito le accuse alla Francia: "Prima di fare la morale all’Italia, Macron dovrebbe liberare dal neocolonialismo francese gli Stati africani, perché se quegli Stati li impoverisce poi quelle persone partono. Abbiamo denunciato una cosa rilevante questa settimana: la Francia stampa una moneta per i paesi africani che le consente di avere il diritto di prelazione sulle risorse che importa. Comprendo che a Macron dia fastidio la denuncia del governo italiano e del M5s".