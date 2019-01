Di Maio conferma: "Voteremo 'sì' per il processo a Salvini"

Di redazione Blogo.it lunedì 28 gennaio 2019

Caso Diciotti - Luigi Di Maio ha confermato che il Movimento 5 Stelle non si opporrà al rinvio a giudizio chiesto per Matteo Salvini

Da Luigi Di Maio è arrivata la conferma definitiva: il Movimento 5 Stelle voterà a favore dell'autorizzazione a procedere chiesta dal Tribunale dei Ministri di Catania per Matteo Salvini. Il leader della Lega è accusato di sequestro di persona per quanto riguarda la vicenda della nave Diciotti della scorsa estate, quando impedì per diversi giorni lo sbarco di 177 persone soccorse in mare dal pattugliatore.

Questa sera Di Maio ha preso parte alla trasmissione 'Non è L'Arena' di Massimo Giletti e quando gli è stato chiesto come si comporterà il Movimento 5 Stelle di fronte alla richiesta del Tribunale ha risposto con una domanda ironica: "Che facciamo gli facciamo un dispetto e gli votiamo contro?". I 5 Stelle vogliono dunque "accontentare" il leader leghista, che si è detto pronto a farsi processare.

Contestualmente Di Maio ha voluto ricordare che nella gestione di quella vicenda tutto il Governo appoggiò la linea dettata da Salvini: "Il governo italiano si oppose allo sbarco dalla Diciotti finché l’Europa non avesse detto dove dovessero andare le persone a bordo. Fu una decisione del governo tutto".