Diciotti, lettera aperta di Salvini: "L'autorizzazione a procedere contro di me va negata"

Matteo Salvini esce allo scoperto e, nonostante i "vecchi" proclami del calibro di "io non ho paura" e "voglio essere processato", ora che il rischio di processo si fa concreto, vista l'intenzione del MoVimento 5 Stelle di votare a favore dell'autorizzazione a procedere per il caso della nave Diciotti, il Ministro dell'Interno chiede, invece, che tale autorizzazione sia negata.

In una lettera aperta al Corriere della Sera pubblicata oggi in prima pagina il leader del Carroccio scrive:

E aggiunge:

"I giudici mi accusano di aver violato la legge imponendo lo stop allo sbarco, in virtù del mio ruolo di ministro dell’Interno. Dopo aver riflettuto a lungo su tutta la vicenda, ritengo che l’autorizzazione a procedere debba essere negata . E in questo non c’entra la mia persona"

Sottolineando di essere convinto di aver agito sempre e solo "nell'interesse superiore del Paese" nel pieno rispetto del suo mandato, poi ripete il suo mantra "Rifarei tutto. E non mollo".

Nella lettera, scritta evidentemente con l'aiuto di un avvocato, Salvini dice:

"La valutazione del Senato è vincolata all’accertamento di due requisiti (ciascuno dei quali di per sé sufficiente a negare l’autorizzazione): la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o il perseguimento di un preminente interesse pubblico. Il Senato non è chiamato a giudicare se esista il fumus persecutionis nei miei confronti dal momento che in questa decisione non vi è nulla di personale"