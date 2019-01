Sea Watch, il Pd presenta esposto contro il governo. Salvini: "Mi denunciano? Io preferisco lavorare"

Di redazione Blogo.it martedì 29 gennaio 2019

L'annuncio è stato dato in Senato da Francesco Verducci.

Il Presidente del PD Matteo Orfini e il parlamentare Fausto Raciti hanno presentato stamane un esposto presso la Procura di Siracusa contro il governo Conte per il caso Sea Watch, la nave che è ancora ferma nei pressi della costa siracusana, ma che non ha ancora avuto l'autorizzazione per far sbarcare i 47 migranti che ha a bordo dal oltre dieci giorni.

Orfini e Raciti si sono fatti accompagnare dall'avvocato Giuseppe Calvo e hanno depositato la denuncia firmata da numerosi esponenti del partito. A occuparsene sarà il sostituto procuratore Andrea Palmieri.

Orfini ha detto:

"Riteniamo siano state commesse violazioni di legge come sul caso Diciotti. I migranti sono trattenuti in modo illegittimo sulla Sea Watch ma a nostro avviso ci sono altri punti di arbitrarietà e illegittimità"

A dare la notizia della presentazione dell'esposto, nell'Aula del Senato, è stato Francesco Verducci, vice Presidente della Commissione Cultura, Istruzione, Università e Ricerca di Palazzo Madama, che ieri era tra i dem che hanno provato a salire sulla Sea Watch.

