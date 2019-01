Pensioni, al via la presentazione delle domande per la Quota 100

Di redazione Blogo.it martedì 29 gennaio 2019

L'INPS dà il via alla presentazione delle domande per richiedere la pensione anticipata. Ecco i requisiti necessari e la procedura da seguire.

L'INPS ha dato ufficialmente il via alle presentazione delle domande di pensione anticipata e la cosiddetta Quota 100 varata dal governo Conte a fine 2018. La circolare illustrativa delle nuove disposizioni non è ancora stata pubblicata, ma l'INPS si sta già portando avanti con la raccolta delle domande, illustrando la procedura di presentazione delle domande, che può essere effettuata anche online.

Quali sono i requisiti?

Il decreto legge del 28 gennaio 2019, Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", stabilisce che possono fare richiesta per la pensione anticipata le persone con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (cosiddetta “quota 100”). Il testo fissa anche "il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per il periodo 2019-2026 e stabilisce che

le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se lavoratrici dipendenti, e 59 anni, se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 1804 (cosiddetta opzione donna).

#InpsComunica #Quota100 Come presentare domanda per la pensione anticipata. Tutte le info sul sito Inps https://t.co/UHYrO8FgPY pic.twitter.com/OFlikyYyrl — INPS (@INPS_it) 29 gennaio 2019

Come presentare le domande?

Chi è in possesso dei requisiti può presentare la domanda attraverso il sito ufficiale dell'INPS, a patto di avere a disposizione le credenziali di accesso. Una volta entrati nella pagina principale coi propri dati personali è sufficiente scegliere la voce "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci" che compare tra i servizi online.

Da lì sarà necessario scegliere l'opzione "Nuova Domanda" nel menu di sinistra e selezionare, in sequenza, in base alle proprie esigenze:



- per la pensione c.d. quota 100: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 100”;



- per la pensione anticipata: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Ordinaria”;



- per la pensione anticipata c.d. opzione donna: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”.



Fatto questo è necessario selezionare, in ciascuno dei casi qui sopra, il Fondo e la Gestione di liquidazione. In alternativa, però, è possibile fare tutto attraverso il call center dell'INPS o rivolgendosi ai patronati.

L'INPS precisa che queste modalità di presentazione delle domande sono valide "per i lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi".