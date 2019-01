Di Battista su Salvini: "Voteremo sì all'autorizzazione a procedere. Lui rinunci all'immunità "

Di redazione Blogo.it martedì 29 gennaio 2019

Alessandro Di Battista ribadisce la posizione del Movimento 5 Stelle in merito all'autorizzazione a procedere contro il ministro degli Interni Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti.

"Credo proprio che voteremo sì all'autorizzazione a procedere, poi cercheremo una soluzione tutti assieme" ha detto l'esponente pentastellato.

Il ministro dell’Interno dopo aver detto di essere pronto a farsi processare è tornato sui suoi passi spiegando che l’autorizzazione a procedere contro di lui va negata, attirandosi le critiche, tra gli altri, del senatore espulso dal M5s Gregorio De Falco ("cambio di rotta indecoroso") e di Roberto Saviano ("ha paura").

Di Battista consiglia al ministro dell’Interno "di rinunciare all'immunità. Allo stesso tempo credo che Conte debba assumersi anche formalmente questa responsabilità" avverte l’ex parlamentate del Movimento 5 Stelle.