Sea Watch sbarca a Catania, no sequestro. Nuove esposto contro Salvini

Di redazione Blogo.it giovedì 31 gennaio 2019

La Sea Watch è entrata nel porto di Catania, al via le operazioni di sbarco dei 47 migranti che da quasi due settimane sono a bordo. Salvini non ha permesso di sbarcare a Siracusa.

Nessun sequestro della motonave Sea Watch 3, da poco approdata nel porto di Catania, è previsto al momento, secondo quanto riferito da fonti investigative citate da RaiNews24.

La #SeaWatch è arrivata a Catania.



Siamo contenti che il calvario sia finito per i nostri ospiti.

Auguriamo loro il meglio.



Speriamo che l'Europa possa accoglierli e permettergli di vivere come meritano. #DefendSolidarity #United4Med pic.twitter.com/UqFZmeJkFf — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) January 31, 2019

Invece un gruppo di avvocati del Legal Team Italia, su iniziativa dell’associazione Lasciateci entrare, ha invitato la procura di Siracusa a valutare una serie di ipotesi di reato a carico di Salvini che rischia già il processo per il caso della nave Diciotti.

Attentato alla Costituzione, abuso in atti di ufficio, sequestro di persona, violenza privata e tortura sono le nuove accuse ipotizzate nell'esposto presentato contro il ministro dell’Interno per la vicenda della Sea Watch 3.

Sea Watch 3 a Catania. Ong: "Ci aspettiamo il peggio"

La Sea Watch 3 è entrata nel porto di Catania alle 10.11 di stamattina. Al via le operazioni di sbarco dei 47 migranti che da quasi due settimane sono a bordo. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha autorizzato lo sbarco della nave della Ong Sea Watch nel porto della città etnea e non a Siracusa dove la nave si trovava alla fonda da venerdì scorso.

La scelta di Catania non è piaciuta alla Ong:

"Dobbiamo andare a Catania. Ciò significa che dobbiamo allontanarci da un porto sicuro, verso un porto dove c'è un procuratore noto per la sua agenda sulle Ong che salvano in mare. Se questa non è una mossa politica, non sappiamo cosa sia. Speriamo per il meglio, ma ci aspettiamo il peggio".

L'equipaggio della Sea Watch 3 teme il sequestro della nave da parte della Procura di Catania. Gli inquirenti sentiranno comandante e personale di bordo mentre il procuratore di Siracusa aveva già escluso che ci fossero reati a carico della Sea Watch.

La nave della Ong tedesca era salpata da Siracusa verso le 5:30 di oggi dopo aver rinviato ieri sera la partenza a causa di un guasto tecnico. In base all'accordo raggiunto, i 47 migranti a bordo saranno distribuiti in 9 Paesi Ue, Italia compresa.

La Sea Watch è entrata nel porto di Catania scortata da motovedette di guardia costiera e guardia di finanza. A bordo ci sono anche 15 minorenni che per ora saranno trasferiti in alcuni centri dell'isola per essere poi redistribuiti nei 7 Paesi europei disponibili ad accoglierli.

Dopo l'attracco nel molo di Levante i migranti si sono abbracciati tra loro. Scene di festa che hanno coinvolto anche i membri dell'equipaggio della Sea Watch.