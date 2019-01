Italia in recessione tecnica, Renzi: "Salvini e Di Maio ci stanno portando a sbattere"

Di redazione Blogo.it giovedì 31 gennaio 2019

Dopo l'annuncio della recessione tecnica, Matteo Renzi va all'attacco dell'esecutivo di Giuseppe Conte e auspica un cambiamento di strada "prima che sia troppo tardi".

L'Italia è in recessione tecnica. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo aveva ufficializzato ieri sera, anticipando i dati Istat pubblicati stamattina e servendo così su un piatto d'argento al Partito Democratico la possibilità di andare all'attacco. Tra i primi, e non è affatto una sorpresa, c'è stato l'ex premier Matteo Renzi, che già ieri sera aveva affidato a Twitter una prima reazione:

I dati del PIL sono stati positivi per quattordici trimestri consecutivi, dal 2014 al primo semestre 2018. Poi è arrivato il Governo del Cambiamento e il PIL è diventato negativo: l'Italia va tecnicamente in recessione.

Non è che portano sfiga, sono solo incapaci. E il conto lo pagherà la classe media.

I dati del PIL sono stati positivi per 14 trimestri consecutivi, dal 2014 al 1°/sem. 2018. Poi col #GovernoDelCambiamento il PIL è diventato negativo: l'Italia va tecnicamente in recessione.

Non è che portano sfiga, sono solo incapaci. E il conto lo pagherà la classe media — Matteo Renzi (@matteorenzi) 30 gennaio 2019

Stamattina, dopo aver condiviso un tweet di Luigi Marattin, capogruppo Pd in Commissione Bilancio della Camera, ne ha ripreso i contenuti in un tweet e in un post su Facebook, chiamando in causa Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i due leader di questo esecutivo gialloverde:

Col nuovo Governo l’Italia ha perso 76mila posti di lavoro (ISTAT) e PIL è per la seconda volta in negativo. Siamo in #recessione. Chi vuol bene a Italia sa che le scelte di Salvini e Di Maio sono sbagliate. Ci stanno portando a sbattere: cambiamo strada prima che sia troppo tardi.

Col nuovo Governo l’Italia ha perso 76mila posti di lavoro (ISTAT) e PIL è per la seconda volta in negativo. Siamo in #recessione. Chi vuol bene a Italia sa che le scelte di Salvini e Di Maio sono sbagliate. Ci stanno portando a sbattere:cambiamo strada prima che sia troppo tardi — Matteo Renzi (@matteorenzi) 31 gennaio 2019

Tra i primi della maggioranza a replicare alle parole di Matteo Renzi è stato il deputato pentastellato Raphael Raduzzi, che ha respinto ogni responsabilità nonostante l'esecutivo gialloverde abbia già 7 mesi di vita:

Riuscirai mai a capire che la manovra è stata approvata a fine dicembre? Pensi davvero che gli italiani siano così stupidi da non capire che la Manovra 2018 l’avete approvata voi? C’è un rallentamento globale e l'Italia ha bisogno di misure espansive, non delle tue balle.

Riuscirai mai a capire che la manovra è stata approvata a fine dicembre? Pensi davvero che gli italiani siano così stupidi da non capire che la Manovra 2018 l’avete approvata voi? C’è un rallentamento globale e l'Italia ha bisogno di misure espansive, non delle tue balle. — Raphael Raduzzi (@RaphaelRaduzzi) 30 gennaio 2019