Recessione, Di Maio: “Governi precedenti hanno mentito”. Padoan: “Dichiarazioni infami e ignoranti”

Di redazione Blogo.it giovedì 31 gennaio 2019

Il vicepremier: “Non ci hanno mai portato fuori dalla crisi”.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo aveva già anticipato ieri, oggi è arrivata la conferma dell’Istat: l’Italia è in recessione tecnica, perché per due trimestri consecutivi, il terzo e il quarto del 2018, ha registrato una contrazione del PIL.

Conte annuncia la recessione: "Ripartiremo nel secondo semestre" L'Italia rallenta la corsa. Ad annunciarlo è stato il Premier Conte che, però, crede in una ripresa nel secondo semestre del 2019

Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ha prontamente reagito dicendo:

“I dati Istat sul Pil testimoniano una cosa fondamentale: chi stava al governo prima di noi ci ha mentito, non ci ha mai portato fuori dalla crisi”

E ha aggiunto che è convinto che non ci sarà bisogno di correggere le stime sulla crescita. Insomma, lui ci crede ancora a quella storia del “boom economico” grazie al Reddito di Cittadinanza.

Italia in recessione tecnica, Renzi: "Salvini e Di Maio ci stanno portando a sbattere" Dopo l'annuncio della recessione tecnica, Matteo Renzi va all'attacco dell'esecutivo di Giuseppe Conte e auspica un cambiamento di strada "prima che sia troppo tardi".

Il PD ha subito replicato, prima con Luigi Marattin, capogruppo in Commissione Bilancio alla Camera, che in Aula è intervenuto per chiedere che Di Maio si presenti in Parlamento a ripetere “queste cialtronate”, dando del “vigliacco” al vicepremier.

Poi è arrivato l’intervento dell’ex ministro dell’Economia Carlo Padoan, che ha smentito Di Maio dicendo: