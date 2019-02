Video - Il fuorionda di Conte con la Merkel: "Salvini è contro tutti"

Di redazione Blogo.it venerdì 1 febbraio 2019

'Piazzapulita' ha mostrato il video completo della conversazione tra Conte e la Merkel

.

Nella seconda parte del video Conte spiega il successo di Salvini, dovuto essenzialmente al suo atteggiamento nei confronti dell'immigrazione: "perché sull'immigrazione ovviamente Salvini è del tutto... lui chiude tutto, non c'è spazio".

Fornita questa spiegazione, Conte rivendica con la Merkel il suo atteggiamento differente sul tema migranti, ricordando la vicenda di Sea Watch 3 e Sea Eye dei primi di gennaio: "Per me è differente sai...ti ricordi di Malta? Quando ho detto 'donne e bambini li prenderò con l'aereo', perché Juncker mi aveva detto 'Salvini dice che tutti i porti sono chiusi'. Io ho detto 'ok, vuol dire che li prenderò in aereo. Sai... (incomprensibile) quindi ho capito la questione".

Parlando della campagna elettorale per le europee, la Merkel chiede a Conte: "qual è il focus dei 5stelle?". Il Premier a questo punto prova a rassicurare la cancelliera: "Nella campagna elettorale ora ci sono molti nel partito che dicono 'il nostro amico è la Germania e quindi dobbiamo fare la campagna contro la Francia!'". Le parole del Premier fanno sorridere la Merkel, che esclama: "È un approccio molto semplicistico!". E poi aggiunge: "Quindi Salvini è contro Francia e Germania e Di Maio è contro la Francia?". La risposta di Conte è lapidaria: "Salvini è contro tutti".