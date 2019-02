Bancarotta: condannati gli ex vertici di Banca Etruria

Di redazione Blogo.it venerdì 1 febbraio 2019

Il Gup di Arezzo ha condannato a cinque anni Fornasari e Bronchi, due anni all’ex vicepresidente Berni, uno a Soldini, altri 26 rinviati a giudizio

Il Gup di Arezzo ha condannato i precedenti vertici di Banca Etruria: cinque anni in primo grado all’ex presidente Giuseppe Fornasari e all’ex direttore generale Luca Bronchi, imputati con l’accusa di bancarotta fraudolenta. Nel processo per rito abbreviato sono stati inflitti due anni all’ex vicepresidente Alfredo Bronchi (bancarotta fraudolenta) e uno al consigliere Rossano Soldini (bancarotta semplice). Il caso di Banca Etruria sollevò un vespaio di polemiche anche per via di presunti collegamenti con la politica nazionale.

La sentenza del gup Giampiero Borraccia è arrivata ieri sera e riguarda ovviamente solo i quattro imputati che hanno optato per il rito abbreviato. Per quel che riguarda gli altri 26 indagati, c’è stato il rinvio a giudizio: tra di loro c’è anche l’ultimo presidente Lorenzo Rosi e vari consiglieri d’amministrazione. L’indagine sulla banca è stata aperta dalla Procura aretina in seguito al fallimento della banca: "Le sentenze non si commentano", le parole del procuratore della Repubblica di Arezzo, Roberto Rossi. Piero Melani Graverini, legale rappresentante di uno dei consiglieri a processo, ha commentato uscendo dall’aula: "È solo un primo step, adesso affronteremo il secondo e ci difenderemo", le parole riportate da Repubblica.it.