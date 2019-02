Toninelli: "Sea Watch in fermo amministrativo". L'Ong: "Non è vero, nessuna notifica"

Fermo amministrativo per la Sea Watch 3. I timori dell’equipaggio della nave della Ong fatta sbarcare ieri a Catania e non a Siracusa, erano fondati

Sea-Watch Italy via Twitter smentisce le parole del ministro Toninelli spiegando che la nave Sea Watch 3 non ha ricevuto stamattina nessuna notifica di fermo amministrativo. "Sea Watch non ha ricevuto alcuna notifica di blocco amministrativo. La nave è regolarmente registrata come nave da diporto nel registro olandese e il suo uso è quello di nave da soccorso. È stato accertato dalle autorità ispettive dello stato di bandiera".

🔵Facciamo chiarezza.#SeaWatch non ha ricevuto alcuna notifica di blocco amministrativo.

La nave è regolarmente registrata come nave da diporto nel registro olandese e il suo uso è quello di nave da soccorso. È stato accertato dalle autorità ispettive dello stato di bandiera👇🏼 pic.twitter.com/YWiBeJUSxH — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) February 1, 2019

Sea Watch sequestrata. Toninelli: "È uno yacht"

Fermo amministrativo per la Sea Watch 3. I timori dell’equipaggio della nave della Ong con 47 migranti a bordo fatta sbarcare ieri a Catania e non a Siracusa erano fondati. La notizia del sequestro è arrivata a quasi 24 ore di distanza dallo sbarco.

A spiegare le motivazioni del fermo amministrativo è il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Danilo Toninelli, su Facebook: "La nostra Guardia Costiera ha effettuato il fermo amministrativo della Sea Watch per violazioni delle norme in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino. L’imbarcazione è registrata come pleasure yacht, che non è in regola per compiere azioni di recupero dei migranti in mare. E mi pare ovvio, visto che è sostanzialmente uno yacht".

Con uno yacht navighi per piacere non per fare salvataggi, argomenta poi Toninelli: "Se tu, milionario, compri uno yacht, vai in navigazione per piacere, non per sostituirti alla Guardia Costiera libica o di altri Paesi. Voglio ringraziare le Capitanerie di Porto per il loro grande lavoro sul fronte della legalità. Ma soprattutto mi chiedo: il governo olandese non ha nulla da dire rispetto a una imbarcazione di una Ong tedesca che chiede e ottiene la bandiera dei Paesi Bassi per scorrazzare nel Mediterraneo agendo fuori dalle regole?".

La Ong Sea Watch invece parla di pretesti per fermare i soccorsi in mare: "La Guardia Costiera ci notifica il blocco per non conformità su sicurezza navigazione e normativa ambientale. Le autorità, sotto chiara pressione politica, sono alla ricerca di ogni pretesto tecnico per fermare l'attività di soccorso in mare”.

🔴🔴 #SEAWATCH IN STATO DI FERMO.



La Guardia Costiera ci notifica il blocco per non conformità su sicurezza navigazione e normativa ambientale.



Le autorità, sotto chiara pressione politica, sono alla ricerca di ogni pretesto tecnico per fermare l’attività di soccorso in mare. pic.twitter.com/aM9wtJdT9W — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) February 1, 2019

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici al parlamento Ue, Udo Bullmann: "Dopo aver a lungo impedito lo sbarco di 47 persone dalla Sea Watch Italy, le autorità italiane si accaniscono ora sequestrando la nave della Ong. Non resteremo a guardare Salvini smantellare il sistema di salvataggio migranti nel Mediterraneo.

Dopo aver a lungo impedito lo sbarco di 47 persone dalla @SeaWatchItaly, le autorità italiane si accaniscono ora sequestrando la nave della Ong. Non resteremo a guardare Salvini smantellare il sistema di salvataggio migranti nel Mediterraneo. — Udo Bullmann (@UdoBullmann) February 1, 2019

Intanto Salvini rivendica il fatto che la politica del suo governo sta cominciando a ottenere risultati in ambito europeo: "L'Europa s'è desta. Dallo zero interesse ci sono almeno cinque Paesi che si sono detti disponibili a farsi carico di chi eventualmente sbarcherà. Stiamo ragionando anche su come procedere anche nei confronti dell'equipaggio e di questa Ong con bandiera olandese e di nazionalità tedesca. Quindi, se abbiamo certezze su quello che accadrà, procediamo" ha detto il ministro dell’Interno.