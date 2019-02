Tav, Di Stefano (M5S): "Salvini mente, basta chiacchiere inutili, non si farà"

Di redazione Blogo.it venerdì 1 febbraio 2019

No alla Tav dal M5s: il sottosegretario Di Stefano si unisce a Di Maio dopo la visita di Salvini a Chiomonte che ha riacceso gli animi sulla Torino-Lione nel governo

Sull’Alta velocità Torino-Lione prosegue lo scontro nel governo: "La Tav? Basta chiacchiere inutili su un'opera inutile, che non si farà. Punto. Pensiamo ai ponti, alle strade, agli argini dei fiumi di cui ha urgenza il nostro Paese" ha twittato il sottosegretario agli Affari Esteri Manlio Di Stefano dei 5 Stelle.

Basta chiacchiere inutili su un’opera inutile, che non si farà. Punto. Pensiamo ai ponti, alle strade, agli argini dei fiumi di cui ha urgenza il nostro Paese. #NoTav #M5S — Manlio Di Stefano (@ManlioDS) February 1, 2019

La visita di Matteo Salvini questa mattina al cantiere Tav a Chiomonte (in divisa da neve della polizia), aveva già suscitato la reazione di Luigi Di Maio secondo cui la Tav non s’ha da fare.

Di Stefano ha poi rincarato la dose: "Salvini non è andato a vedere il cantiere del Tav ma un buco di 5 metri. Di quale opera parla? Non esiste nessuna opera in corso. Su questo tema non bisogna fare propaganda elettorale, bisogna dire solamente la verità agli italiani. Noi vogliamo investire i soldi dei cittadini italiani per realizzare opere utili a tutti, opere che servono ai cittadini ogni giorno".

I 5 Stelle, preoccupati per il calo di consensi, come confidato da Conte alla Merkel, e in vista delle elezioni europee, si stanno così riappropriando di una delle loro battaglie storiche, il No Tav, dopo mesi di tentennamento sulla realizzazione della grande opera. Il tutto in attesa che la definitiva analisi costi-benefici predisposta dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli venga resa pubblica. Il ministro ha sempre sostenuto che nel contratto di governo è prevista una rivisitazione integrale dell’opera nel rispetto dei patti con la Francia ma che per farlo bisogna avere i dati dell’analisi in mano.

L'analisi costi-benefici dovrebbe essere disponibile per metà febbraio secondo quanto detto ieri da Toninelli e confermato dal premier Giuseppe Conte: "Tra poco pubblicheremo i dati e renderemo pubbliche le nostre decisioni sulla Tav". Il governo francese intanto attraverso la ministra dei Trasporti Elisabeth Borne, oggi in visita al cantiere Tav in Savoia, invita l’esecutivo italiano ad "arrivare fino in fondo" per la realizzazione dell’opera: "Abbiamo investito già molti soldi".