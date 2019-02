Sindacato Polizia attacca Salvini: "Tagliati 2 milioni per le divise. La sicurezza non si fa con i post su Facebook"

Di redazione Blogo.it venerdì 1 febbraio 2019

"La legge di bilancio ha stanziato meno soldi delle precedenti manovre per il rinnovo del nostro contratto".

Il Sindacato Italiano Lavoratori Polizia (SILP CGIL) ce l'ha con Matteo Salvini, il ministro dell'Interno, perché ha lasciato che l'attuale legge di bilancio tagliasse risorse ai poliziotti.

Sul loro sito, infatti, si legge che nell'ultima manovra sono stati tagliati 2 milioni di euro che servivano per vestire i nuovi agenti in uscita dai corsi di formazione, a partire dai circa 1.200 ragazzi e ragazze che prenderanno servizio tra pochissimi giorni, il 13 febbraio. Per ovviare a questa mancanza, si dovranno tagliare risorse al personale che è già in forza, perché ovviamente non si possono lasciare i nuovi agenti senza divisa.

Daniele Tissone, segretario generale del sindacato di polizia SILP CGIL, ha spiegato:

"Ha ragione il prefetto Gabrielli quando dice che mancano 60.000 operatori alle forze di polizia a causa del mancato turn over e dei pensionamenti, come anche noi denunciamo da anni. Mancano però anche le divise: nell'ultima legge di bilancio sono stati infatti tagliati 2 milioni di euro che servivano per vestire i nuovi agenti in uscita dai corsi di formazione, a partire dai circa 1.200 ragazzi e ragazze che prenderanno servizio il prossimo 13 febbraio"

E ha poi mandato una frecciatina direttamente a Salvini:

"Ai ben forniti guardaroba di felpe e polo della polizia sfoggiati spesso da chi non appartiene alla nostra amministrazione corrisponde oggi una mancanza di risorse per le divise dei nuovi agenti tanto che la nostra amministrazione si troverà costretta, nel 2019, a vestire poliziotti appena entrati in servizio sottraendo risorse (33 milioni di euro complessivamente a disposizione per il personale già in forza), a chi soffre già, da anni, di tali croniche carenze"

Poi, ancora contro il Ministro, Tissone ha aggiunto: