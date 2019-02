Savona presidente Consob? Il ministro: "Non so cosa succede alle mie spalle"

Su Marcello Minenna ci sarebbe il veto del Quirinale.

Il governo Conte starebbe pensando di indicare Paolo Savona, attuale ministro agli Affari Europei, come nuovo presidente della Consob, la Commissione nazionale per le società e la Borsa.

Attualmente in corsa c'è l'economista Marcello Minenna, ma su di lui potrebbe esserci un veto da parte del Quirinale. Allora, per non vedersi la nomina respinta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il governo starebbe pensando di indicare proprio Paolo Savona.

L'Adnkronos ha chiesto a un "esponente M5S di alto profilo" (di cui non riporta il nome) se è vero che Savona sarà il candidato alla guida dell'authority, e ha ricevuto come risposta un "Non confermo e non smentisco".

Lo stesso ministro Savona è stato interpellato su questa questione a margine di una lezione a cui ha preso parte oggi, a Firenze, nella giornata inaugurale di Eunomiamaster e ha risposto: "Non so cosa stia succedendo alle mie spalle".

Nelle prossime ore capiremo se sono solo rumors o se c'è qualcosa di concreto.