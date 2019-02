Renzo Bossi, che cosa fa oggi il Trota? L'imprenditore aspirante influencer...

Di redazione Blogo.it venerdì 1 febbraio 2019

Ha un account su Instagram molto "curato".

Il mondo ha scoperto il profilo Instagram di Renzo Bossi e ha deciso che lui vuole fare l'influencer. Oggi il faccione del Trota è rimbalzato da un sito web a un altro, eppure di fan ne ha appena 4mila (che sono aumentati oggi perché tutti hanno parlato di lui). In realtà adesso l'ex consigliere della Regione Lombardia, fa l'imprenditore, ossia il manager dell'azienda agricola di famiglia, Tera Nostra, grazie alla quale viaggia spesso, soprattutto in Russia.

A far pensare che voglia fare l'influencer gli indizi sono almeno due: le pose e gli hashtag usati come dal suo stesso nome #renzobossi a #bossijr, il classico #follow4followback, perché cerca follower, ma anche #moscowstyle come se fosse un fashion blogger. E poi c'è quel nickname molto "umile": The Importance of Being Bossi...

Nei commenti, però, si è ritrovato spesso a dover rispondere a chi lo attaccava per le sue vicende giudiziarie. Ricordiamo, infatti, che Renzo Bossi si è dimesso nel 2012 dal ruolo di Consigliere regionale, in seguito allo scandalo per le spese pazze, tra i coinvolti c'è anche Nicole Minetti ed entrambi sono stati condannati.

Rimborsopoli in Lombardia: 52 condannati, tra cui Renzo Bossi, Nicole Minetti e capogruppo Lega al Senato Il Tribunale di Milano ha inflitto condanne a 52 dei 57 imputati nel processo Rimborsopoli: quasi tutti sono ex consiglieri ed ex assessori della Regione Lombardia. Tra di loro anche Renzo Bossi, Nicole Minetti e Massimiliano Romeo.

Bossi Jr. è stato tra i protagonisti anche di un altro processo, quello sui fondi della Lega. Durante le indagini è uscito fuori che "a sua insaputa" gli era stata comprata una laurea presso l'Università privata Kristal di Tirana (a scuola è stato bocciato molte volte). Nel 2017 è stato condannato a un anno e mezzo nell'ambito del processo sui fondi della Lega, ma nel 2019 è stato prosciolto in appello insieme con suo padre Umberto Bossi, mentre Francesco Belsito, l'ex tesoriere del Carroccio, è stato condannato a un anno e otto mesi.

Ora, uno degli hashtag che usa più spesso è #changingmylife e anche nelle didascalie delle foto scrive spesso che sta cambiando la sua vita. Intanto viaggia moltissimo e si scatta un sacco di selfie, anche se Salvini lo batte.

Ah, Roma non è più ladrona...