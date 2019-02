Palermo, Orlando sfida il decreto Salvini e iscrive 4 migranti all'anagrafe

In base alle norme del decreto Sicurezza non avrebbero avuto alcuna possibilità di essere inseriti negli elenchi del Comune di Palermo e le loro pratiche erano state dichiarate "irricevibili" dagli impiegati dell'ufficio anagrafe, ma ci ha pensato il sindaco Leoluca Orlando a iscriverli. Si tratta di tre uomini bengalesi e una donna libica, ossia un richiedente asilo e tre migranti, tutti titolari di protezione umanitaria.

Orlando ha spiegato:

“Firmare questi atti è per un sindaco che ha giurato fedeltà alla Costituzione e allo statuto comunale un atto praticamente dovuto, perché questi due 'estremi' del nostro diritto, in sintonia l’una con l’altro, ci dicono che la tutela dei diritti collettivi va di pari passo con la tutela dei diritti dei singoli , perché solo così si garantisce e si costruisce la vera sicurezza di tutta la comunità locale"

Poi ha aggiunto:

"Si tratta di un provvedimento amministrativo che ha basi giuridiche e amministrative solide, anche se so già che qualcuno parlerà di provvedimento politico per distogliere dal suo contenuto più profondo: la tutela dei diritti di tutti e di ciascuno, come garanzia delle libertà per tutti e per ciascuno”