Salvini risponde al sindacato di Polizia: "I soldi per le divise ci sono eccome"

Di redazione Blogo.it sabato 2 febbraio 2019

"Il fondo per le nuove divise è stato sostanzialmente incrementato".

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini stamane ha risposto al SILP CGIL, il Sindacato Italiano Lavoratori Polizia, che ieri ha diffuso la notizia della carenza di risorse per acquistare le divise ai nuovi agenti. Il vicepremier ha scritto, riprendendo un articolo di Massimo Gramellini sul Corriere della Sera di oggi:

"'Sono spariti i soldi per le divise dei nuovi agenti di Polizia' scrive Gramellini sul Corriere della Sera. Sei mal informato Massimo! Nelle prossime settimane ci sarà il bando pluriennale per acquistare nuove divise e accessori per almeno 30 mila donne e uomini delle Forze dell’Ordine: investiremo circa 100 milioni di euro nel prossimo triennio! Risorse importanti come quelle che abbiamo complessivamente stanziato tra #DecretoSicurezza e Legge di Bilancio per Forze di Polizia e Vigili del Fuoco: 2 miliardi e 700 milioni di euro"

Poi ha spiegato più nel dettaglio:

"In particolare, il fondo per le nuove divise è stato sostanzialmente incrementato: il governo Pd aveva previsto solo 14,8 milioni di euro che noi abbiamo portato a 33 per ciascuno degli anni 2019-2021. La Legge di Bilancio prevede inoltre altri 2 milioni di euro per il 2019 e 4,5 dal 2020 al 2026. Sono numeri concreti e che vengono contestati solo da un sindacato di sinistra e da pochi giornalisti distratti. Orgoglioso che dopo anni di tagli e disattenzioni, si torna ad investire su chi quotidianamente garantisce la nostra sicurezza!"

Il SILP CGIL, però, tramite le pagine de La Stampa, ribatte facendo un elenco delle segnalazioni ricevute da agenti sparsi in tutta Italia per i problemi relativi alle divise, in particolare, molti sono costretti a usare quelle estive anche in pieno inverno, altri non hanno i cinturoni operativi, altri ancora aspettano le divise dallo scorso giugno, moltissimi le comprano a spese proprie. Nei prossimi mesi ne sapremo di più su chi ha ragione e chi torto su questa vicenda...