Appendino, l'ex portavoce Pasquaretta indagato per estorsione

Di redazione Blogo.it sabato 2 febbraio 2019

La sottosegretaria al ministero per l'Economia Laura Castelli interrompe la collaborazione con lui.

Estorsione, traffico di influenze illecite e turbativa d’asta: sono le accuse che vengono mosse contro Luca Pasquaretta, ex braccio destro della sindaca di Torino Chiara Appendino e fino a ieri assistente della sottosegretaria all'Economia Laura Castelli, che oggi ha deciso di licenziarlo proprio a causa di questa indagine.

Pasquaretta fu costretto a dare l'addio a Palazzo Civico in seguito allo scandalo di una consulenza da 5mila euro per una prestazione inesistente alla Fondazione del Salone del Libro. Secondo il Pm Gianfranco Colace, Pasquaretta, dopo la sua uscita dal Comune di Torino, avrebbe ricattato la sindaca, minacciando di fare rivelazioni compromettenti se non lo avesse aiutato a trovare un nuovo incarico.

Ora i carabinieri cercano di capire se quell'estorsione è andata a buon fine, visto che Pasquaretta è poi andato a far parte dell'entourage di Laura Castelli al ministero dell'Economia. Intanto i carabinieri della Procura di Torino hanno perquisito la sua abitazione egli hanno sequestrato computer e cellulare, oltre ovviamente a notificargli l'avviso di garanzia.

Tra l'altro, a carico di Pasquaretta, soprannominato il Pitbull ai tempi della collaborazione con Chiara Appendino, pende anche un'altra inchiesta per apertura abusiva di luoghi di spettacolo e invasione di terreni, questo per aver messo a Parco Dora un maxischermo per la finale di Champions League Juventus-Real Madrid, la stessa sera della tragedia di Piazza San Carlo.

Intanto il diretto interessato si difende con una nota scritta con i suoi avvocati in cui dice:

"Non ho mai ricattato Chiara Appendino. È tutto un equivoco, che chiarirò nelle sedi opportune. Ho massimo rispetto e fiducia nel lavoro dei magistrati. Vorrei ricordare che siamo tutti innocenti fino a prova contraria"

Nella foto in alto Chiara Appendino con Luca Pasquaretta e Luigi Di Maio