Convenzione Pd, inizia la corsa a tre per la segreteria

Di redazione Blogo.it domenica 3 febbraio 2019

Nicola Zingaretti, Maurizio Martina, Roberto Giachetti sono i tre candidati per le primarie del 3 marzo. Fuori dalla competizione, invece, Francesco Boccia, Dario Corallo e Maria Saladino

Da oggi inizia ufficialmente la corsa alla segreteria del Partito Democratico. I 3 candidati ammessi sono Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti, mentre sono ufficialmente usciti dalla corsa Francesco Boccia, Dario Corallo e Maria Saladino. Nei circoli Zingaretti ha ottenuto il 47,38% dei voti (88.918), Martina il 36,10% (67.749) e l'11,13% Roberto Giachetti.

Non accedono alle primarie, invece, Boccia con il 4,02% (7.537 voti), Saladino con lo 0,7% (1.315) e Corallo con lo 0,67% (1.226). In tutto hanno partecipato al voto 189.023 iscritti al Pd su un totale di 385.115.

Tra gli esclusi, solo Maria Saladino ha già annunciato ieri che appoggerà la candidatura di Martina. Per ora Francesco Boccia e Dario Corallo non si sono ancora espressi in merito.