Il filosofo francese Lévy: "Salvini grottesco. Macron-Renzi vinceranno le europee"

Di redazione Blogo.it domenica 3 febbraio 2019

Bernard-Henri Lévy è stato ospite di Lucia Annunziata su Raitre.

Il filosofo, giornalista e saggista francese Bernard-Henri Lévy, noto anche come BHL, è stato ospite di Lucia Annunziata nella sua trasmissione "In 1/2 ora" su Raitre e ha parlato di politica italiana ed europea, in particolare hanno colpito due sue dichiarazioni, una relativa a Matteo Salvini:

"Un ministro dell'Interno che si maschera da poliziotto, che si maschera da pompiere e viene per questo attaccato dai sindacati dei pompieri, trovo che sia grottesco e trovo che l'Italia meriti di più. Viva le élite se hanno il pensiero di Eugenio Scalfari o di Matteo Renzi"

L'altra sulle elezioni Europee, secondo lui, infatti, sono favoriti Macron e Renzi, nonostante in Italia per ora Salvini sembri nettamente favorito:

"Scommetto che Renzi e Macron vinceranno le elezioni europee. Mentre Salvini prenderà una bella mazzata"

Appuntiamocelo e vediamo se avrà ragione a maggio...