Brexit, dubbi sul futuro di 700 mila italiani. Martina: "Cosa sta facendo il governo Conte?"

Di redazione Blogo.it lunedì 4 febbraio 2019

Cosa succederà ai 700 mila italiani residenti nel Regno Unito in caso di una Brexit senza accordo? Il governo di Giuseppe Conte non ci ha ancora pensato, mentre altri Paesi UE si stanno già preparando ad affrontare la questione.

L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è dietro l'angolo, ma il governo britannico è ancora in alto mare. L'accordo raggiunto con l'UE è stato bocciato e una Brexit senza accordi è ormai più che probabile, anche se in queste ore si stanno cercando alternative almeno per quanto riguarda la delicata questione del confine irlandese, che rischia di provocare scontri e rivolte.

Di fronte alla possibilità molto concreta di una Brexit senza alcun tipo di accordo con l'Unione Europea, molti Paesi UE si sono già mossi per affrontare lo scenario peggiore e tutelare le migliaia di cittadini europei che attualmente vivono e lavorano nel Regno Unito, e che dal prossimo 29 marzo potrebbero non essere più protetti dalle norme UE sulla libera circolazione.

Il Belgio ha già approvato una legge, la Germania sta facendo altrettanto e la Francia ha prontamente istituito una commissione parlamentare e stanziato oltre 50 milioni di euro per affrontare la situazione di incertezza che si verrà a creare. E l'Italia? Ad oggi, tra legge di bilancio, flussi migratori e scontri sulla TAV, l'esecutivo gialloverde non ha nemmeno iniziato a discutere di quello che accadrà tra poche settimane e oggi è stato il PD a richiamare l'attenzione del governo di Conte sulla delicata questione.

Il segretario dimissionario del Partito Democratico Maurizio Martina ha sottolineato che saranno oltre 700 mila i cittadini italiani che rischiano di avere conseguenze a causa della Brexit senza accordo:

Il Regno Unito si trova in una grave paralisi politica a meno di due mesi dalla data per la Brexit. Un'uscita senza accordo, ipotesi ormai concreta, getterebbe nella più grande incertezza la Gran Bretagna e con esso i 3 milioni di cittadini europei residenti, tra i quali oltre 700 mila italiani.

e ha spronato l'esecutivo di Giuseppe Conte ad allinearsi agli altri Paesi UE:

Londra è la quinta città d'Italia. Per prepararsi a questo scenario dalle conseguenze incerte la Germania ha discusso in Parlamento, la Francia ha stanziato 50milioni e istituito una commissione parlamentare, il Belgio ha approvato una legge e cosi molti altri paesi. E l'Italia? Non risultano simili iniziative del governo gialloverde sebbene ci siano molti più italiani nel Regno Unito che francesi, tedeschi o belgi!

Dai vertici del governo non sono ancora arrivate dichiarazioni né conferme che qualcosa stia per essere messa in moto, ma la data dell'avvio della Brexit, venerdì 29 marzo 2019, è sempre più vicina.