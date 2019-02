Il marito della Kyenge (PD) si candida alle comunali con la Lega

Di redazione Blogo.it martedì 5 febbraio 2019

È tutto vero: il marito dell’ex ministro Cecile Kyenge (Partito Democratico) si candida alle elezioni comunali con la Lega. Domenico Grispino ha infatti deciso di scendere in campo con il partito dal quale in passato sono arrivati degli attacchi durissimi alla moglie. Nel 2013, il senatore Roberto Calderoli aveva infatti paragonato la ministra Kyenge ad un orango, mentre l’europarlamentare Mario Borghezio aveva accusato la donna di voler "portare le sue tradizioni tribali in Italia". In entrambi i casi, la famiglia della Kyenge fu risarcita dai tribunali, ma evidentemente la cosa non ha lasciato strascichi nei confronti del partito di Matteo Salvini.

Marito Kyenge: "Aiutiamo i migranti a casa loro"

Anzi, il Carroccio è secondo il marito dell’ex ministra e attuale eurodeputata un partito che "sta facendo cose giuste". È per questo motivo che, come confermato a "La Zanzara" su Radio 24, Grispino scenderà in campo alle comunali di Castelfranco Emilia con la lista della Lega: "Sono persone perbene e metto a disposizione quello che so, le mie competenze. Sono a favore dello slogan 'aiutiamoli a casa loro' - aggiunge - e bisogna creare dei punti strategici in Africa di attrazione delle persone. Ma mica con cattiveria. Salvini non è disumano, penso che sia una macchina da guerra per avere consensi".

Grispino: "Ognuno pensa per sé"

Il marito dell’eurodeputata dem conferma di aver anche firmato ai banchetti delle Lega presenti nella piazza del proprio comune e sul caso Diciotti ha le idee chiare: "Ho firmato no, finirà nel nulla, se uno prende una linea poi non può cambiare, è evidente che Salvini lo fa per svegliare l’Europa. Sta facendo bene". Ovviamente, questa candidatura potrebbe creare qualche imbarazzo alla moglie iscritta al Partito Democratico, ma il signor Grispino non se ne cura affatto: "Io penso per me, ognuno pensa per sé, con mia moglie non parlo mai di queste cose", conclude.