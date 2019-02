Accordo Lega-M5S: al ministro Savona la presidenza della Consob

Di redazione Blogo.it martedì 5 febbraio 2019

Lega e Movimento 5 Stelle hanno trovato l’accordo per assegnare la presidenza della Consob al ministro per gli Affari Europei: la poltrona è vacante da settembre

I due partiti di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle, hanno trovato l’accordo per assegnare la presidenza della Consob all’attuale ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona. Lo stesso ministro avrebbe già dato il suo via libera, secondo quanto apprende l’Ansa da fonti vicine al Carroccio. La presidenza della Consob risulta essere vacante dalle dimissioni di Mario Nava, avvenute a metà settembre 2018. Alle 12 è in programma una riunione del Consiglio dei Ministri che ratificherà l’intesa tra i gialloverdi.

Savona presidente Consob? Il ministro: "Non so cosa succede alle mie spalle" Il ministro degli Affari Europei Paolo Savona potrebbe essere scelto come presidente Consob visto che su Marcello Minenna ci sarebbe il veto del Quirinale.

PD: "Savona incompatibile con presidenza Consob"

Il ministro Savona non può essere al contempo presidente della Consob. È la posizione del Partito Democratico espressa dalla vicepresidente del gruppo dem al Senato, Simona Malpezzi: "Il ministro Savona non può fare il presidente della Consob, il governo non può ignorare le leggi. Le ragioni di incompatibilità di Savona sono diverse - evidenzia - Il ministro ha lavorato fino a maggio 2018 per il fondo Euklid, quindi per un soggetto vigilato da Consob, in più risulta in conflitto con le leggi Madia e Frattini. Se il Cdm approvasse la nomina, pur in presenza di tali incompatibilità - conclude l’intervento - , ci troveremmo di fronte ad una situazione gravissima e senza precedenti".