Europee, Pizzarotti: "Il manifesto di Calenda? Non basta un nemico comune per trovare radici comuni"

Di redazione Blogo.it martedì 5 febbraio 2019

Il nemico comune sarebbero i sovranisti e populisti.

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti è stato stamane ospite di Studio24 su Rainews 24 anche come rappresentante del movimento Italia in Comune, di cui è fondatore e che coinvolge altri sindaci italiani, movimento che si presenterà alle elezioni europee e che ha già degli accordi con altre forze, come i verdi. Pizzarotti ha anche firmato il manifesto Siamo Europei di Carlo Calenda, ma da qui ad arrivare a una candidatura insieme il passo è molto lungo. Pizzarotti infatti oggi ha spiegato:

"Con Carlo Calendo abbiamo interagito e ci siamo confrontati diverse volte, è una persona che stimo. Per ora l'unico punto limitante è che non basta avere un nemico come per trovare radici comuni. È vero che dall'altra parte ci sono i populisti, i sovranisti, che evocano addirittura la lira. Ma non basta. Per esempio noi abbiamo come tema fondamentale anche l'ambiente, una rivoluzione sostenibile ed ecologica, che non vuol dire essere contro le grandi opere. Questa base per stare insieme non l'abbiamo vista"

Elezioni Europee, Carlo Calenda lancia il manifesto "Siamo Europei" L'ex ministro Carlo Calenda ha lanciato oggi il manifesto di "Siamo Europei" per costituire il fronte lanciato con altri cento esponenti della politica e della società civile in vista delle elezioni europee 2019.

A Pizzarotti è stato anche chiesto che cosa ne pensa sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Diciotti, ricordando che "ai suoi tempi", cioè quando ancora faceva parte del MoVimento 5 Stelle, non si sarebbe nemmeno discusso, si sarebbe votato certamente "sì" all'autorizzazione. Il sindaco di Parma ha detto:

"Questo è il cambiamento del partito di Di Maio. Chiamarlo MoVimento 5 Stelle non rende giustizia all'idea iniziale. Abbiamo visto anche come procede con le nomine. Ci sono tante anime nel movimento, ma tante persone portate nel movimento da Di Maio ci tengono di più alle poltrone e al potere. Le parole di Fico non pesano perché è evidente che è stato messo come Presidente della Camera per non sminuirlo da una parte, ma anche per metterlo da parte, senza ruoli di governo. Servirebbe invocare una votazione interne nello stile M5S della scorsa legislatura, magari in diretta streaming, che prima era una cosa normale nel movimento e ora non si fa più"

Europee, i Verdi danno buca a M5S e PD e vanno con Pizzarotti Federico Pizzarotti e il suo movimento In Comune si assicura l'alleanza dei Verdi alle Europee. Anche M5S e PD puntavano al sostegno degli ecologisti.

A Pizzarotti è stata chiesta un'opinione su Emmanuel Macron, Presidente della Francia, sul quale ha detto che non era "un grande fan di Macron quando c'è stata la sua ascesa" e che è "rimasto attendista" perché non crede "mai nell'uomo solo al comando". Sui Gilet Gialli ha detto che ci sono profonde differenze con il MoVimento 5 Stelle, perché il M5S ha istituzionalizzato una protesta, è servito per catalizzare energie che potevano essere negative, mentre i Gilet Gialli per ora sono solo manifestanti.

Sul reddito di cittadinanza, Pizzarotti ha detto che solo "l'anno prossimo potremo dare un giudizio sul reddito, quando vedremo i risultati, non ora solo perché Di Maio ha fatto vedere la schedina gialla", spiegando che bisogna capire chi genererà i posti di lavoro. In generale ha detto che così come è stato fatto non lo convince e che sarebbe stato meglio aiutare le aziende a produrre lavoro.

Pizzarotti: "Di Maio? Bravo a scalare il M5S, ma incapace a prendere decisioni difficili" Video: il duro giudizio su Luigi Di Maio di Federico Pizzarotti, sindaco di Parma ed ex esponente di punta del Movimento 5 Stelle

Per quanto riguarda la Tav e l'appoggio a Sergio Chiamparino, Pizzarotti ha detto: