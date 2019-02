Europee, Di Maio e Di Battista in Francia per incontrare i gilet gialli

Di redazione Blogo.it martedì 5 febbraio 2019

Giorno libero per il vicepremier Luigi Di Maio, che si è recato in Francia insieme ad Alessandro Di Battista per incontrare una delegazione dei gilet gialli in vista delle prossime elezioni europee.

Il vicepremier Luigi Di Maio e il compare di partito Alessandro Di Battista sono oggi in Francia in vista delle prossime elezioni europee. La campagna elettorale è ufficialmente iniziata e il leader del Movimento 5 Stelle ha urgenza di chiudere il gruppo UE già parzialmente annunciato lo scorso gennaio.

In quell'occasione Di Maio aveva dichiarato di essere ancora in attesa di una risposta da parte dei Gilet Gialli in Francia, il movimento spontaneo di protesta che sta dando parecchio filo da torcere al Presidente francese Emmanuel Macron e al suo esecutivo, con manifestazioni e proteste che vanno avanti in tutto il Paese ormai da almeno 12 settimane.

Di Maio ha più volte elogiato pubblicamente i gilet gialli, provocando anche tensioni con il governo francese, e oggi si sarebbe recato in Francia, in una città a sud di Parigi, per incontrare insieme a Di Battista una delegazione del movimento e trattare un possibile accordo per le europee.

Nessun annuncio ufficiale da parte dei due, nessuna anticipazione sui social network per un incontro ancora parzialmente avvolto dal mistero. Un comportamento insolito da parte dei due, generalmente pronti a condividere su Facebook qualsiasi loro spostamento, ma forse in questo caso preferiscono attendere l'esito dell'incontro prima di fare annunci in pompa magna.