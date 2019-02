Berlusconi: "anche Savona si defila, tempesta in arrivo sull’Italia"

Di redazione Blogo.it martedì 5 febbraio 2019

Berlusconi: “il fatto che un ministro competente come Paolo Savona si defili dal governo, optando per la Consob, è un segnale significativo della crisi".

Silvio Berlusconi ne è certo. L’Italia secondo l’ex presidente del Consiglio dovrà affrontare una "tempesta economica" e "il fatto che un ministro competente come Paolo Savona si defili dal governo, optando per la Consob, è un segnale significativo della crisi".

Berlusconi a Radio 105 torna a dire di essere "molto preoccupato come tutti gli imprenditori, gli investitori, i risparmiatori. Se il governo non cambierà in fretta, vedo un futuro molto nero di disoccupazione e conflitti sociali".

L’ex presidente del Consiglio intravede le "condizioni perfette per scatenare sull'Italia una nuova crisi, una tempesta economica della quale si vedono solo le prime avvisaglie". Nell’ultimo quadrimestre 2019 l’economia italiana è entrata in recessione tecnica dopo due trimestri consecutivi di crescita negativa del Pil.