PD, Martina appoggia Siamo Europei di Calenda "senza esitazioni"

Di redazione Blogo.it mercoledì 6 febbraio 2019

Il candidato alla segreteria del PD in vista delle europee dà già un indizio sulle possibili alleanze.

Maurizio Martina, candidato alla segreteria del PD che alle primarie del 3 marzo sfiderà Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti, ieri ha apertamente dichiarato che secondo lui i Dem devono aderire al manifesto promosso da Carlo Calenda "Siamo Europei" in vista delle elezioni europee.

"Per quanto mi riguarda il Pd DEVE concorrere al progetto #SiamoEuropei. Senza esitazioni. Abbiamo questo compito ora e negarsi sarebbe da irresponsabili. Un motivo in più per sostenere alle primarie del 3 marzo la nostra mozione"

Per quanto mi riguarda il Pd DEVE concorrere al progetto #SiamoEuropei. Senza esitazioni. Abbiamo questo compito ora e negarsi sarebbe da irresponsabili. Un motivo in più per sostenere alle primarie del 3 marzo la nostra mozione #fiancoafianco — Maurizio Martina (@maumartina) 5 febbraio 2019

Poco prima della sua uscita, Calenda aveva scritto su Twitter di non avere più intenzione "di perdere tempo con le beghe del PD" e di voler aspettare di sapere cosa intendono fare dopo il congresso. E in effetti i Dem devono aspettare il risultato del 3 marzo prima di prendere decisioni ufficiali su come comportarsi in vista delle elezioni di maggio, avranno appena due mesi di tempo per fissare le alleanze e per fare la campagna elettorale. È ovvio che i singoli candidati si stiano già muovendo e Martina per ora è sembrato il più risoluto, mentre Zingaretti ha spesso parlato di alleanze a sinistra e addirittura all'ipotesi di rinunciare al simbolo del PD, ma su Calenda, per esempio, non si è ancora espresso.

Calenda, dal conto suo, in risposta a un editoriale di David Allegranti, oggi ha scritto:

"1) sto proponendo una lista con il PD non per portare via un pezzo di PD; 2) il “contesto proporzionalista” prevede una soglia al 4% che nessun partito oltre il PD è in grado di superare; 3) sono l’unico del PD a non vedere Renzi come un concorrente"