Guccini: "I 5 Stelle parlano come i testimoni di Geova. La fede cieca è roba da altri tempi"

Il cantautore Francesco Guccini in questi giorni sta promuovendo la sua ultima fatica, il libro Canzoni che raccoglie 40 anni di musica e parole e che ha scritto con la filologa Gabriella Fenocchio per Bompiani Editore. Stamattina è intervenuto telefonicamente su Radio Capital nel corso della trasmissione Circo Massimo condotta dal direttore Massimo Giannini con Jean Paul Bellotto.

A Guccini è stata fatta anche una domanda di politica, in particolare gli è stato chiesto che cosa ne pensa del Movimento 5 Stelle e se è vero che rappresenta "il nuovo" nel mondo della politica. Guccini ha risposto:

"Sì e no. Sì perché certe idee, certe spinte naturali ci sono, no perché mi sembra che ci sia una impreparazione generale. Molto spesso parlano come i testimoni di Geova, che vogliono convincerti che il mondo è stato creato e non si è evoluto e i dinosauri non sono esistiti. Per me le domande sono fondamentali, la fede cieca è roba da altri tempi che non mi riguarda"