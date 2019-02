Stadio Roma, la Procura chiede il rinvio a giudizio per Luca Parnasi e altri 14

Di redazione Blogo.it mercoledì 6 febbraio 2019

L'imprenditore, che ha ammesso di aver versato soldi ad associati vicine a partiti politici, è la figura centrale dell'inchiesta.

La Procura di Roma ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio per 15 persone coinvolte nell'indagine sulla costruzione del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle (stadio che, notizia di ieri, si farà comunque, sebbene con altri costruttori).

Il Pm Barbara Zuin e il Procuratore aggiunto Paolo Ielo hanno ipotizzato reati che vanno dall'associazione a delinquere alla corruzione e il finanziamento illecito. La figura centrale dell'inchiesta è Luca Parnasi, il quale ha ammesso di aver "finanziato" tutti i partiti e che secondo i magistrati voleva pilotare le procedure amministrative legate al masterplan, approvato nell'ambito della conferenza dei servizi, in seguito al quale c'è stato l'abbattimento del 50% delle cubature rispetto all'idea iniziale.

Stadio Roma, Parnasi ammette ai magistrati: "Ho pagato tutti i partiti" L'imprenditore Luca Parnasi, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma, ha ammesso davanti ai Pm di aver pagato tutti i partiti.

Questi i 15 per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio:

- Luca Parnasi, imprenditore della Euronova

- Luca Caporilli (collaboratore di Parnasi)

- Giulio Mangosi (collaboratore di Parnasi)

- Nabor Zaffiri (collaboratore di Parnasi)

- Gianluca Talone (collaboratore di Parnasi)

- Simone Contasta (collaboratore di Parnasi)

- Adriano Palozzi, ex vicepresidente del Consiglio della Regione Lazio di Forza Italia

- Michele Civita, attuale consigliere regionale Pd

- Francesco Prosperetti, soprintendente ai beni culturali di Roma

- Davide Bordoni, consigliere comunale di Forza Italia

- Vanessa Aznar Ababire, amministratrice formale della Pixie Social Media srl (società di cui Adriano Palozzi era amministratore di fatto)

- Daniele Leoni, funzionario del Dipartimento Urbanistica del Comune di Roma

- Giampaolo Gola, assessore allo sport del X Municipio

- Paolo Desideri, architetto

- Claudio Santini, ex capo di Gabinetto al Mibact

Per l'ex Presidente di Acea, Luca Lanzalone, la Procura ha ottenuto il giudizio immediato e il processo si aprirà il 5 marzo prossimo.

Stralciato invece il filone di indagine relativo ai finanziamenti alla politica, ossia circa 400mila euro che Parnasi ha confessato di aver versato a fondazioni vicine a Lega, Pd e a un esponente del M5S.