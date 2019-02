Commissione UE: verso taglio stime Pil Italia a 0,2%

Di redazione Blogo.it mercoledì 6 febbraio 2019

La Commissione UE rivede al ribasso le stime del Pil dell'Italia nel 2019: domani la pubblicazione delle previsioni economiche invernali

La Commissione Europea sta per rivedere le stime di crescita dell’Italia per il 2019. È quanto riferisce l’Ansa, secondo cui la previsione del Pil subirà un drastico taglio: l’ultima dell’UE, risalente a novembre, era dell’1,2%, mentre la stima inserita dal governo Conte in manovra era dell’1%. Ebbene, nelle previsioni economiche invernali, che la Commissione UE pubblicherà domani, il Pil dell’Italia per il 2019 dovrebbe essere rivisto a 0,2%. Il dato, fanno sapere fonti di Bruxelles, tiene anche in considerazione gli effetti della “manovra del popolo” varata a dicembre. In sostanza, secondo l’UE le stime fatte dal governo in base alle misure da loro varate, sarebbero sbagliate. E non di poco.

