Tusk: "Un posto all'inferno per chi ha promosso la Brexit"

Di redazione Blogo.it mercoledì 6 febbraio 2019

Il presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, ci va giù pesante al termine dell’incontro con il premier irlandese Leo Varadkar: "Ci sono ancora 50 giorni prima dell'uscita del Regno Unito dall'Ue. So che ancora un gran numero di persone nel Regno Unito e nel continente desiderano un'inversione di questa decisione - evidenzia - Ma al momento non esiste alternativa alla Brexit". Bella dichiarazione finale del vertice, Tusk ha poi aggiunto: "Il senso di responsabilità ci dice anche di prepararci per un possibile fiasco in caso di mancato accordo".

Il presidente del Consiglio Europeo ha anche ricordato ai giornalisti che "il nostro compito principale oggi è di evitare una Brexit con no-deal", ricordando "che l'accordo di ritiro non è aperto a rinegoziazioni". Su Twitter, poi Tusk ha ribadito un concetto già affermato durante la dichiarazione finale del vertice con Varadkar: "Spero che sentiremo dalla premier Theresa May un suggerimento realistico su come porre fino all'impasse". L’agenda della May prevede proprio per giovedì un incontro con il presidente del Consiglio Euroeo Tusk e quello della Commissione Ue Jean-Claude Juncker.

Tusk: "L'inferno per i promotori della Brexit"

Sempre su Twitter, solo un’ora prima, Tusk si era però lasciato andare ad un attacco senza sconti ai promotori della Brexit: "Mi chiedo come sia lo speciale posto all'inferno riservato a coloro che hanno promosso la Brexit senza neanche aver abbozzato un piano su come attuarla in modo sicuro". Ora, aggiunge il politico polacco, non c’è più alcuno spiraglio per ritornare indietro: "So che tanti nel Regno Unito, nel continente, in Irlanda" lo vorrebbero e "io sono sempre stato con loro, con tutto il cuore. Ma i fatti sono inconfutabili. Al momento, la posizione pro-Brexit del premier britannico e del leader dell'opposizione esclude questa opzione. Non esiste una forza politica e non esiste una leadership efficace per il 'remain'. Non sono contento, ma con i fatti non si discute. Il nostro compito più importante è prevenire uno scenario senza accordo".