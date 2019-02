Guaidò chiede ufficialmente un incontro a Salvini e Di Maio

Di redazione Blogo.it mercoledì 6 febbraio 2019

Juan Guaidò, autoproclamatosi presidente del Venezuela, chiede un incontro ai vicepremier italiani Salvini e Di Maio: la lettera integrale inviata da Caracas

Juan Guaidò, leader dell’opposizione autoproclamatosi presidente del Venezuela, chiede un incontro ai due vicepremier italiani Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il suo obiettivo è quello di incassare anche l’appoggio dell’Italia, dopo aver ottenuto tra gli altri quello di Stati Uniti, Canada, Francia, Spagna e Germania. Seppur fin qui Salvini abbia dichiarato a più riprese che la Lega ritenga conclusa l’esperienza di Maduro alla guida del Venezuela, il governo italiano ha tenuto una posizione più distante (sostanzialmente quella del Movimento 5 Stelle), auspicando un percorso non violento che riporti il Paese sudamericano al voto senza alcun tipo di ultimatum nei confronti dell’attuale regime.

Una posizione che a quanto pare non soddisfa il Colle, tanto che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiesto sostanzialmente un “senso di responsabilità e chiarezza su una linea condivisa con tutti i nostri alleati e i nostri partner dell'Unione Europea”, ovvero un allineamento alla posizione di Merkel e Macron. Il ministro degli affari esteri, Enzo Moavero Milanesi, riferirà sull’argomento in Aula solo il 12 febbraio, ma in questo tipo di situazioni il tempo è tiranno ed è anche per questo motivo che Guaidò ha scritto ai due vicepremier chiedendo "disponibilità ad un incontro a Roma nel più breve tempo possibile con la nostra delegazione, finalizzato ad uno scambio di opinioni sulla decisiva transizione che sta vivendo il Venezuela".

Nella missiva che Guaidò ha inviato a Salvini e Di Maio, il leader dell’opposizione rappresenta "la necessità che in Venezuela si possa giungere in tempi rapidi e grazie al sostegno della comunità internazionale, a libere elezioni democratiche". Insomma, l’obiettivo è sostanzialmente lo stesso, ma al momento vi è una sostanziale distanza tra metodologie, poiché se Maduro continuerà a mantenere la sua linea di intransigenza, l’esito non potrà essere che quello di una guerra civile. E l’Italia si allinearà agli altri alleati europei supportando la causa di Guaidò in tale contesto?

Guaidò a Salvini e Di Maio: la lettera integrale