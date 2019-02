Silvio Berlusconi: "La Lega senza Forza Italia si suiciderebbe"

Di redazione Blogo.it giovedì 7 febbraio 2019

Il leader di Forza Italia è convinto che la Lega, senza Forza Italia, è destinata al suicidio politico. Attacco anche al Movimento 5 Stelle che vuole votare per mandare Salvini a processo.

La campagna elettorale di Silvio Berlusconi si sta basando solo ed esclusivamente su attacchi all'esecutivo di Giuseppe Conte. Ogni suo intervento pubblico è finalizzato a criticare l'alleanza di governo Lega-M5S e l'intervista concessa oggi al Corriere della Sera non ha fatto eccezione.

L'ex premier continua ad avere un'altissima considerazione politica di se stesso ed è convinto che la rottura dell'alleanza tra Forza Italia e Lega rappresenterebbe il suicidio politico di Matteo Salvini. Al giornalista Francesco Verderami, che gli fa notare come Salvini non sarebbe orientato ad allearsi con lui alle prossime politiche, Berlusconi risponde convinto:

Non mi risulta. Non credo che la Lega abbia la vocazione al suicidio.

I rapporti personali tra i due sarebbero ancora buoni e Berlusconi non manca di sottolineare come sarebbero gli alleati di governo a non comportarsi tra amici con la Lega:

I rapporti personali sono buoni come sempre, ispirati alla lealtà reciproca anche quando siamo in disaccordo. Noi non siamo i Cinque Stelle, che non hanno ancora sciolto la riserva su come votare al Senato sulla richiesta di autorizzazione a procedere contro Salvini: davvero una bella prova di solidarietà umana e politica, oltre che di senso del diritto. Davvero degli alleati leali...

L'ex premier resta convinto che l'esecutivo di Giuseppe Conte avrà vita breve ed è certo che continuare a far parte di questo governo non gioverà troppo alla Lega:

Credo che far parte di questo governo non porterà più molti consensi alla Lega. Anche per questo sono sicuro che l’anomalia sia destinata a finire molto presto.

Salvini, sempre pronto a replicare a chiunque lo chiami in causa, in queste ultime settimane non ha mai risposto alle dichiarazioni pubbliche e agli attacchi di Silvio Berlusconi, almeno in pubblico. Ignorerà anche stavolta l'insinuazione che la Lega senza Forza Italia sia destinata al crollo?