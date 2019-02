Germania ad un passo dalla recessione: produzione giù per il quarto mese

Di redazione Blogo.it giovedì 7 febbraio 2019

Se Roma piange Berlino non ride: l’industria tedesca continua a frenare, già dimezzate le stime di crescita del Pil, anche la Germania verso la recessione

Roma piange, ma Berlino non ride: anche la Germania si avvicina alla recessione. A dicembre 2018, infatti, secondo i dati resi pubblici dall’Ufficio federale di statistica, la produzione industriale è diminuita dello 0,4% rispetto al mese di novembre, registrando il quarto calo consecutivo. Si rivelano così sbagliate le previsioni degli analisti interpellati dall’agenzia Reuters e che avevano previsto invece un aumento della produzione dello 0,7%. Su base annua il calo è del 3,9%, con il calo maggiore registrato nelle costruzioni. Se la cava, invece, l’industria manifatturiera, che registra un lieve rialzo, così come l’industria dell’auto, che nonostante le normative europee sempre più stringenti, dopo il calo di novembre a dicembre fa registrare un +7%.

Ora si attendono le cifre relative al Pil dell’ultimo trimestre del 2018, mentre per l’intero anno precedente si è attestato all’1,5%. Se ci sarà un dato negativo nell’ultimo trimestre dell’anno precedente, considerata la flessione dello 0,2% del terzo trimestre, la Germania sarebbe in recessione tecnica, esattamente come l’Italia. Secondo quanto anticipato dal governo guidato dalla Cancelliera Angela Merkel ciò non dovrebbe accadere, ma il quarto dato negativo sulla produzione industriale lascia intendere che anche le previsioni dell’esecutivo potrebbero essere sbagliate.

Deutsche Bank: "Pil 1° trimestre 2019 potrebbe scendere"

Il calo degli ordini a dicembre (-1,6%) - il dato peggiore da sei mesi - rischia di proseguire anche ad inizio 2019. All’inizio del nuovo anno, il governo ha già rivisto al ribasso le previsioni del Pil 2019 dall’iniziale 1,8% all’1%, mentre l’associazione delle Camere di commercio prevede lo 0,9%. Insomma, il quadro congiunturale è debole, con l’indice dei direttori acquisti di gennaio che è sceso sotto i 50 punti, ovvero il livello che separa la crescita dalla contrazione - per la prima volta da quattro anni. A condire questo quadro, c’è l’anticipazione da parte degli economisti di Deutsche Bank, secondo cui il Pil tedesco nel primo trimestre del 2019 potrebbe calare.