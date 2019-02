La Francia richiama l’ambasciatore in Italia: "Attacchi senza precedenti dal governo"

Di redazione Blogo.it giovedì 7 febbraio 2019

La Francia ha richiamato il suo ambasciatore in Italia per consultazioni dopo gli "attacchi senza precedenti del governo italiano". A riferirlo è il Quay d’Orsay, il ministero degli Esteri francese. La crisi diplomatica tra Roma e Parigi, aperta qualche settimana fa dalle incaute dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio sul "franco coloniale" e sul neocolonialismo francese in Africa, prosegue.

Ieri Parigi aveva definito "inaccettabile" anche l’incontro avvenuto la settimana scorsa nella capitale transalpina tra alcuni leader dei gilet gialli francesi e Di Maio.

"La campagna per le elezioni europee non può giustificare la mancanza di rispetto per ogni popolo o la sua democrazia. Tutti questi atti creano una situazione seria che mette in discussione le intenzioni del governo italiano nei confronti della sua relazione con la Francia" spiega in una nota diffusa oggi il Quay d’Orsay, per relazioni bilaterali mai così a rischio tra i due paesi.