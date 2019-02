Viminale: "La Francia non vuole più i migranti da Sea Watch"

Di redazione Blogo.it venerdì 8 febbraio 2019

Secondo il Viminale La Francia non vuole più accogliere i migranti della Sea Watch 3, sbarcata nel porto di Catania

Secondo il Viminale La Francia non vuole più accogliere i migranti della Sea Watch 3, sbarcata nel porto di Catania il 31 gennaio scorso e finita poi sotto sequestro. Fonti del ministero dell’Interno fanno sapere che Parigi "prenderà solo persone che hanno bisogno di protezione e non migranti economici" e "appoggerà l'Italia per chiedere rimpatri più efficaci a partire dal Senegal. Ora ci si aspetta che Parigi dimostri con i fatti la buona volontà, collaborando per rimpatriare al più presto decine di senegalesi irregolari che si trovano in territorio italiano".

Le stesse fonti prendono comunque atto "che anche i francesi non vogliono clandestini”. A bordo della Sea Watch 3 c'erano 47 persone. Dopo essere stati soccorsi i migranti sono rimasti in mare per quasi due settimane, di cui sei giorni al largo di Siracusa, prima di poter toccare terra. L’accordo di sbarco prevedeva la loro redistribuzione tra nove Paesi europei, tra cui la Francia che ora si sarebbe invece tirata indietro.