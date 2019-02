Alitalia, Air France-Klm si sfila dal salvataggio. Colpa della crisi Italia-Francia?

Di redazione Blogo.it venerdì 8 febbraio 2019

La notizia è stata riportata dal Sole 24 Ore che cita "fonti autorevoli".

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore e ripreso dalle altre principali testate giornalistiche italiane, Air France-Klm, a causa di motivi politico-istituzionali, vorrebbe sfilarsi dal salvataggio di Alitalia per il quale era pronta a impegnarsi con l'americana Delta.

Fino a ieri, infatti, Delta e Air France-Kml erano d'accordo nell'acquisire il 40% della nuova Alitalia, ma ora il vettore franco-olandese si vuole tirare indietro a causa della crisi tra Francia e Italia che ieri ha raggiunto il culmine con il richiamo a Parigi dell'ambasciatore francese a Roma.

Le Ferrovie dello Stato stavano aspettando l'impegno ufficiale del consiglio di amministrazione di Air France-Klm, ma Il Sole 24 Ore dice che ieri è arrivato il no da Parigi e dunque ora si dovranno cercare altre vie.

Delta sempre sempre interessata, ma non vuole più del 20%, quindi le occorre un altro partner. Per ora il principale indiziato sembra easyJet, che è britannica, ma non ci sono ancora conferme. Intanto la tedesca Lufthansa resta a guardare, dopo che le Fs l'avevano scartata preferendo Delta-Air France.

Il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, che in queste ore è impegnato nell'ultimissima fase della campagna elettorale delle elezioni regionali in Abruzzo, rispondendo alle domande dei giornalisti è sembrato non saperne ancora nulla di questo passo indietro di Air France e ha commentato soltanto:

"Le informazioni su Air France che avevo sono precedenti a questa vicenda. Io sto seguendo il dossier Alitalia da diversi mesi e l'entusiasmo di Air France non si è raffreddato adesso. Non a caso il lavoro che sta facendo Trenitalia riguarda altri partner privati"

Intanto Alitalia, secondo quanto riportato dal quotidiano economico di Confindustria, "continua a bruciare la cassa, ottenuta con il prestito statale di 900 milioni (è sotto i 500 milioni)".